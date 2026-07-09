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09 de julho de 2026 às 23:30

Homem esconde-se dentro de frigorífico para escapar à polícia

Um homem de 33 anos tentou esconder-se da polícia dentro de um frigorífico, no condado de Kent, no Reino Unido, numa operação realizada no ano passado. O vídeo da detenção foi divulgado esta quarta-feira, depois de o suspeito ter sido condenado a três anos de prisão por vários crimes, incluindo violência doméstica, ameaças de morte e posse de droga.

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