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09 de julho de 2026 às 23:00

Museu cobre chão com 360 quilos de manteiga de amendoim em homenagem a artista

Um museu em Roterdão, nos Países Baixos, recriou uma das obras mais icónicas do artista Wim T. Schippers, falecido no mês passado. São cerca de 360 quilos de manteiga de amendoim espalhados pelo chão em exposição durante dois meses.

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