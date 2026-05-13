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13 de maio de 2026 às 13:47

Trump chega a Pequim para reunião com Xi Jinping

O presidente dos EUA, Donald Trump, chegou esta quarta-feira a Pequim para uma cimeira com o líder chinês, Xi Jinping, numa altura marcada pelas tensões no Médio Oriente, inflação crescente e disputas comerciais entre as duas potências.

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