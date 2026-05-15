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15 de maio de 2026 às 20:54

Trump chama “traidor” a jornalista em discussão sobre guerra com o Irão

O presidente norte-americano envolveu-se numa troca acesa com um jornalista sobre a guerra com o Irão, chegando a acusá-lo de ser “traidor” devido à cobertura mediática do conflito.

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