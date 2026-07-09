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09 de julho de 2026 às 20:00

Trump chama "República Islâmica do Japão" ao Irão durante cimeira da NATO

O presidente dos EUA, Donald Trump, protagonizou mais uma gafe, esta quarta-feira, durante a cimeira da NATO, ao referir-se ao Irão como a "República Islâmica do Japão" enquanto falava de um alegado ataque contra um porta-aviões norte-americano. O lapso aconteceu durante um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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