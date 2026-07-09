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09 de julho de 2026 às 21:00

10 conselhos para manter os seus filhos seguros na água

Um momento de distração pode ser suficiente para acontecer uma tragédia. Conheça 10 medidas que podem ajudar a prevenir o afogamento de crianças, uma das principais causas de morte acidental na infância a nível europeu.

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