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09 de julho de 2026 às 21:17

Imagens mostram grandes explosões em operação israelita de destruição de túneis no sul do Líbano

O exército israelita divulgou, esta quinta-feira, imagens que, segundo afirma, mostram a destruição de uma rede de túneis subterrâneos na localidade de Majdal Zoun, no sul do Líbano.

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