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09 de julho de 2026 às 19:00

Príncipe Harry visita hospital pediátrico de Birmingham

O príncipe Harry visitou o Hospital Pediátrico de Birmingham, no Reino Unido, esta quinta-feira, para assinalar os 20 anos da primeira enfermaria da organização ‘WellChild’. Harry encontrou-se com crianças, famílias e profissionais de saúde.

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