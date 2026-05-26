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26 de maio de 2026 às 07:18

Trump assinala Dia da Memória com homenagem a soldados norte-americanos

O presidente norte-americano Donald Trump participou, esta segunda-feira, numa cerimónia do Dia da Memória no Cemitério Nacional de Arlington, nos EUA. Acompanhado pelo vice-presidente JD Vance e pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, Trump depositou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido.

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