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14 de julho de 2026 às 13:03

Trump apresenta Grande Prémio que vai levar corridas de carros ao centro de Washington

O presidente norte-americano, Donald Trump, recebeu pilotos de automobilismo na Casa Branca para promover o Grande Prémio Freedom 250, uma corrida que vai decorrer em agosto nas ruas de Washington D.C.

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