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14 de julho de 2026 às 12:25

Testemunha relata ter ouvido condutor morto a tiro pelo ICE dizer que tinha tentado parar o carro

Uma testemunha do tiroteio que envolveu agentes do ICE no estado norte-americano do Maine, esta segunda-feira, afirmou ter ouvido o condutor dizer, momentos antes de morrer, que tinha tentado parar o carro quando foi abordado pelas autoridades. As circunstâncias do uso da força estão a ser investigadas pelo FBI e pelas autoridades do Maine. O ICE afirma que o agente disparou por recear pela segurança pública.

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