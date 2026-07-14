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14 de julho de 2026 às 12:05

Governador norte-americano é mandado parar pela polícia por alegada infração de trânsito e segue viagem sem ser multado

Imagens da câmara corporal de um agente mostram o momento em que o governador do estado norte-americano do Nevada, Joe Lombardo, foi mandado parar pela polícia, em maio, em Las Vegas. O político foi intercetado por alegadamente ter passado um sinal vermelho, mas acabou por não ser multado.

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