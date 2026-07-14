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14 de julho de 2026 às 11:45

EUA revelam imagens de novos ataques ao Irão após Teerão retaliar contra petroleiros em Ormuz

Os EUA lançaram novos ataques contra o Irão, na madrugada de terça-feira, após Teerão ter atacado bases norte-americanas no Bahrein e dois navios associados aos Emirados Árabes Unidos que atravessavam o Estreito de Ormuz. Os ataques iranianos surgiram após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que Washington está "restabelecer" um bloqueio ao Irão no estreito.

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