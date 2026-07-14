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14 de julho de 2026 às 13:11

Flores, velas e mensagens colocadas junto a bar em Banguecoque onde morreram 30 pessoas

Familiares, amigos e antigos clientes deixaram flores, velas e mensagens junto ao bar onde na noite de domingo deflagrou um incêndio que matou pelo menos 30 pessoas em Banguecoque, Tailândia.

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