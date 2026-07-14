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14 de julho de 2026 às 13:17

Tropas e aeronaves militares europeias participam no Dia da Bastilha em Paris com demonstração de apoio à Ucrânia

Militares e aviões de vários países europeus participam, esta terça-feira, no desfile do Dia da Bastilha em Paris, França, que este ano é marcado por uma demonstração de unidade e apoio à Ucrânia. A cerimónia, presidida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, conta com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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