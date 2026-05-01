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01 de maio de 2026 às 21:30

Trump afirma que o Irão quer chegar a um acordo, mas que “não está satisfeito com ele”

Nesta sexta-feira, ao sair da Casa Branca rumo à Flórida, nos EUA, o presidente Donald Trump afirmou que o Irão quer chegar a um acordo, no entanto, ele não está satisfeito com isso. Sublinhou também que não procura a ajuda do Congresso neste tema.

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