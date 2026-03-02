Sábado – Pense por si

Trump afirma que EUA podem sustentar ofensiva contra o Irão para além da projeção inicial de quatro a cinco semanas

Donald Trump, presidente dos EUA, afirmou, esta segunda-feira, que as operações militares dos EUA contra o Irão poderão prolongar-se durante quatro a cinco semanas, mas que as forças norte-americanas têm capacidade para sustentar a ofensiva durante mais tempo, se necessário.

