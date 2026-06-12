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12 de junho de 2026 às 17:20

O momento em que Papa abandona avião devido a avaria antes da descolagem de Tenerife

O Papa Leão XIV teve de abandonar o avião que o ia levar de Tenerife, em Espanha, de regresso a Roma, esta sexta-feira, devido a um problema técnico. O Papa regressou ao terminal do aeroporto acompanhado pelo rei Felipe VI.

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