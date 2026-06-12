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12 de junho de 2026 às 17:02

“Parem, arrependam-se": Papa dirige-se a traficantes de seres humanos durante discurso em Tenerife

O Papa Leão XIV dirigiu-se, esta sexta-feira, a quem se dedica ao tráfico de seres humanos, apelando a que “parem” e se “arrependam”. As palavras do Sumo Pontífice fizeram-se ouvir durante um encontro com organizações humanitárias em Tenerife, a última etapa da visita do Papa a Espanha.

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