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12 de junho de 2026 às 13:57

Papa Leão XIV encontra-se com migrantes durante visita a Tenerife

O Papa Leão XIV visitou, esta sexta-feira, o centro de acolhimento a migrantes Las Raíces, em Santa Cruz de Tenerife, Espanha, onde ouviu depoimentos de migrantes e trabalhadores humanitários. Esta é a última etapa da visita apostólica a Espanha.

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