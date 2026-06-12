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12 de junho de 2026 às 17:49

"Honra, orgulho e responsabilidade": Marco Silva apresentado na Luz

Marco Silva sucede a José Mourinho, que deixou o clube das águias para assumir o comando técnico do Real Madrid.

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