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12 de junho de 2026 às 21:00

Rei de Espanha empresta avião a Papa Leão XIV após avaria no voo de regresso a Roma

Uma avaria técnica no avião que deveria levar o Papa Leão XIV de volta a Roma obrigou a uma mudança de última hora nos planos de viagem, esta sexta-feira. O rei Felipe VI disponibilizou o seu jato privado para transportar o pontífice a partir de Tenerife, encerrando assim a visita de uma semana a Espanha.

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