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14 de julho de 2026 às 19:45

Tripulação norte-americana e russa parte para missão de oito meses na Estação Espacial Internacional

Um astronauta norte-americano e dois cosmonautas russos descolaram, esta terça-feira, do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, para uma missão de oito meses na Estação Espacial Internacional.

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