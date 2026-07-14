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14 de julho de 2026 às 21:43

“Se Câmara é impedida de controlar construção ilegal abre-se aqui uma porta de Pandora muito complicada”, diz Ricardo Leão

O autarca garantiu que não quer “pressionar a Justiça”, mas defendeu que “um ano cria complicações a quem tem de gerir um território”.

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