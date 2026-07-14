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14 de julho de 2026 às 16:45

Incêndio em edifício em construção faz vários mortos e desaparecidos em Bruxelas

Número exato de vítimas ainda não foi confirmado oficialmente pelas autoridades.

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