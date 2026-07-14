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14 de julho de 2026 às 19:00

Oito documentários imperdíveis para fãs de festivais de música

O verão é sinónimo de festivais de música. Dos maiores sucessos aos desastres épicos, dos bastidores às atuações que ficaram para a história, sugerimos-lhe oito documentários sobre alguns dos festivais mais marcantes.

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