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28 de maio de 2026 às 16:20

Três festivais low-cost para descobrir em 2026

Longe de Lisboa e Porto, em sítios onde verão não rima com multidão, acontecem estes três festivais: acessíveis, de música portuguesa e de world music, para umas férias com banda sonora agradável.

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