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28 de maio de 2026 às 11:49

Concerto de Bad Bunny: "É um super espetáculo. Quando se entra estamos numa grande festa caribenha"

Luísa Jeremias, diretora da TV Guia e da Flash, falou no NOW sobre o segundo concerto de Bad Bunny em Portugal, destacando a grandiosidade do evento: "é uma grande encenação, um super espetáculo de estádio".

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