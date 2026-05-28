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28 de maio de 2026 às 17:07

O momento em que leão-marinho salta para cima de canoa durante corrida na Califórnia

Um leão-marinho surpreendeu uma equipa de remo ao saltar por cima de uma canoa durante uma corrida em Monterey Bay, no estado norte-americano da Califórnia, esta sexta-feira.

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