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28 de maio de 2026 às 12:39

Irão divulga imagens de lançamento de mísseis em demonstração militar

As forças militares iranianas divulgaram, durante uma demonstração de capacidade militar, o que dizem ser o lançamento de mísseis.

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