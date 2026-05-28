Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de maio de 2026 às 15:39

Filme da semana | Salazar após cair da cadeira

‘Pai Nosso – Os Últimos Dias de Salazar’, filme de José Filipe Costa, é um olhar para o ditador (vivido pelo ator Jorge Mota), depois da célebre queda da cadeira. Num estado debilitado, Salazar acha que ainda lidera, mas tudo não passa de uma farsa.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30