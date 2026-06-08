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08 de junho de 2026 às 23:03

"Tragam a taça que falta a Portugal": Seguro despede-se da Seleção Nacional antes de equipa rumar ao Mundial

O Presidente da República, António José Seguro, é recebido na noite desta segunda-feira para um jantar com a Seleção Portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras. O selecionador nacional e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol marcam igualmente presença no evento.

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