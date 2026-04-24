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24 de abril de 2026 às 11:33

Toy reforça que Trump “é palhaço” e volta a dizer que Netanyahu “é um assassino de crianças”

Cantor esteve em direto no programa da CMTV ‘Olá, Bom Dia!’ e além de explicar as “palavras obscenas” que disse no canal da RTP para descrever o presidente norte-americano e o presidente de Israel, voltou a repeti-las.

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