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25 de abril de 2026 às 13:13

"Tornámos a vida política num reality show", diz José Pedro Aguiar Branco

O presidente da Assembleia da República diz que acredita que o 25 de Abril "não deve perder-se em debates do passado", mas sim sobre o futuro.

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