Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de julho de 2026 às 11:35

"A vida em Marrocos é má": Milhares de migrantes nadam até Ceuta na esperança de um futuro melhor

Salad é um dos milhares de migrantes marroquinos que nos últimos dias arriscaram nadar até Ceuta à procura de melhores condições de vida. Segundo as autoridades, já terão chegado a esta cidade autónoma espanhola, porta de entrada para a Europa, mais de 40 mil migrantes.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30