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31 de julho de 2026 às 12:11

Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal. Veja o mapa

Incêndio que deflagrou na terça-feira em Valpaços continua a lavra esta sexta-feira, com uma frente ativa e três em fase de consolidação e rescaldo

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