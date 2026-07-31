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31 de julho de 2026 às 10:46

Mais de 40 mil migrantes já entraram em Ceuta

Milhares de migrantes continuam a entrar em Ceuta, esta sexta-feira. Segundo dados das forças de segurança, citados pelo El País, nos últimos dias entraram de forma irregular neste exclave espanhol no Norte de África mais de 40 mil migrantes, a maioria na quinta-feira.

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