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31 de julho de 2026 às 10:42

Exército mobilizado em Ceuta para repor a ordem na fronteira com Marrocos

Espanha mobilizou o exército para Ceuta para restabelecer a ordem na fronteira com o Marrocos, após milhares de migrantes entrarem em massa nesta cidade autónoma espanhola.

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