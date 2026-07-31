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31 de julho de 2026 às 09:54

Milhares de migrantes continuaram a entrar em Ceuta durante a noite

Milhares de migrantes continuaram a entrar no território espanhol de Ceuta, esta quinta-feira à noite, muitos vindos a nado de Marrocos. Espanha já mobilizou as forças armadas para restabelecer o controlo da fronteira. Pelo menos 19 pessoas morreram afogadas.

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