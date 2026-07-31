Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de julho de 2026 às 08:34

António Silva em silêncio na partida para Inglaterra

António Silva chegou ao aeródromo de Tires esta manhã, pelas 8 horas, mas não prestou qualquer declaração aos jornalistas na hora de viajar para Inglaterra onde vai fechar os últimos detalhes antes de assinar pelo Bournemouth. Recorde-se que o ainda capitão do Benfica disputou ontem o último jogo pelos encarnados, frente ao St. Gallen, e despediu-se dos adeptos muito emocionado.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30