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18 de julho de 2026 às 13:44

"Tomaste uma excelente decisão": Trump elogia Infantino pelo vermelho 'perdoado' a Balogun

Donald Trump considerou o Mundial que amanhã termina, nos Estados Unidos, o "evento desportivo de maior sucesso da história do Mundo" e ainda elogiou Gianni Infantino, o presidente da FIFA, pela polémica despenalização do cartão vermelho a Balogun, que permitiu ao norte-americano defrontar a Bélgica, nos oitavos de final da prova.

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