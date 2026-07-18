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18 de julho de 2026 às 14:20

Equipas de emergência resgatam pessoas presas em carros submersos durante cheias no Texas

Imagens mostram equipas de emergência a retirarem moradores de carros cercados pelas águas das cheias no estado norte-americano do Texas. As inundações já provocaram pelo menos duas mortes e obrigaram ao resgate de mais de 200 pessoas, enquanto as autoridades alertam para a continuação do risco de cheias repentinas.

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