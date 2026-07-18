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18 de julho de 2026 às 14:05

Imagens mostram ponte e estrada destruídas após ataque dos EUA no Irão

Imagens mostram os danos provocados pelos ataques aéreos norte-americanos esta sexta-feira, na província iraniana de Hormozgan, no sul do país. Segundo as autoridades iranianas, os bombardeamentos atingiram pontes e outras infraestruturas estratégicas, causando pelo menos sete mortos.

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