Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de julho de 2026 às 14:33

"Ela dizia-me que ele ia matá-la": Prima da mulher morta pelo marido em Vouzela refere histórico de violência

Familiar afirma que relacionamento de 20 anos foi pautado por violência constante. Suspeito dormiria com uma faca debaixo da almofada.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30