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28 de maio de 2026 às 10:42

Todos juntos e em lágrimas: o resgaste das cinco pessoas presas em gruta inundada no Laos

Foram encontradas com vida cinco das sete pessoas presas há mais de uma semana numa gruta no Laos.

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