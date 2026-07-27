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27 de julho de 2026 às 09:32

Repórter SÁBADO na íntegra: Há famílias ainda sem apoios para reconstruir casas perdidas nos incêndios de 2017

Em causa está uma decisão de Ana Abrunhosa, à época presidente da CCDR do Centro, hoje presidente da autarquia de Coimbra, que retirou o apoio a vítimas que tinham seguro. O tribunal deu razão aos lesados, mas a CCDR continua a exigir a devolução do dinheiro do seguro.

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