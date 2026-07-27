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27 de julho de 2026 às 11:45

Tiroteio em festival gastronómico em Seattle faz três mortos

Três pessoas morreram e pelo menos quatro ficaram feridas, incluindo uma criança, durante um tiroteio que ocorreu este domingo num popular festival gastronómico perto da torre Space Needle, na cidade de Seattle, no estado norte-americano de Washington.

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