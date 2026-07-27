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27 de julho de 2026 às 11:54

"Regulamentos têm todas as condições previstas para que nenhum aluno seja prejudicado", garante ministro da Educação

Fernando Alexandre diz que o aumento dos pedidos de reapreciação dos exames nacionais justifica-se pelo novo modelo de classificação por somatório de respostas, que originou uma distribuição mais fracionada das classificações e um elevado número de notas limítrofes a necessitar de verificação detalhada.

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