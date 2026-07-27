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27 de julho de 2026 às 11:32

Imagens de drone mostram local onde suspeito de ataque a marcha LGBTQIA+ em Berlim foi abatido pela polícia

O suspeito do atropelamento em massa durante uma marcha LGBTQIA+ em Berlim foi abatido pela polícia, este domingo, num complexo de hortas comunitárias em Spandau, nos subúrbios da capital alemã. Abdul Ballout tinha 21 anos e estava no radar das autoridades. O ataque fez um morto e 16 feridos.

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