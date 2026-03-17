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17 de março de 2026 às 09:00

Timothée Chalamet e Kylie Jenner entre os casais que brilharam na festa dos Óscares da Vanity Fair

Vários casais de celebridades marcaram presença, este domingo, na tradicional festa dos Óscares organizada pela Vanity Fair após a cerimónia da Academy Awards. Entre os convidados estavam Timothée Chalamet e Kylie Jenner, Dua Lipa e Callum Turner, assim como Paul Mescal e Gracie Abrams.

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